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شركة طيران توقف رحلاتها إلى لبنان!

المصدر: وكالات 0

أعلن المدير العام للطيران المدني المهندس محمد شهاب الدين، أنّه تبلّغ من وكيل شركة الخطوط الجوية الألمانية “جرمانيا” في لبنان وليد تمساح، أنّ “الشركة قد أوقفت رحلاتها نهائياً إلى لبنان بسبب أوضاعها الاقتصادية واحتمال تعرضها للإفلاس”.

ودعا “المواطنين المسافرين عبر هذه الخطوط، إلى أخذ العلم، مع الإشارة إلى ضرورة مراجعة وكالات أو مكاتب السفر التي تم حجز تذاكر السفر من خلالها”.

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