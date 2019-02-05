قام بعدّة سرقات وعمليات نصب واحتيال عبر OLX.. هذا مصيره

بعد توفّر معلومات للمديريّة العامّة لأمن الدولة، عن قيام اللبناني “أ.ك.” بعدة سرقات وعمليّات نصب واحتيال، ونتيجة الرصد والمتابعة تمكّنت دوريّة من هذه المديريّة من توقيف المطلوب في محلة البسطة الفوقا – بيروت، بالتنسيق مع القضاء المختصّ.

وبالتحقيق معه، إعترف بقيامه بعدّة سرقات وعمليات نصب طالت العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحيته عبر تطبيق OLX، وطرق اخرى مختلفة.



وقد تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغيّ القاء قبض وخلاصتي حكم، وخمس مذكرات توقيف بجرائم سلب، نشل، سرقة، أسلحة، تأليف عصابة، قتل، مخدرات، تزوير واستعمال مزور، انتحال صفة.

أُودع الموقوف جانب النيابة العامّة الإستئنافيّة في بيروت بواسطة مفرزة بيروت القضائية بناءً لإشارتها.