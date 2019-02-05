لبنان ينتظر زيارة رئيس الحكومة الإيطالي الخميس المقبل

اعلنت السفارة الإيطالية في بيروت عن زيارة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إلى لبنان يوم الخميس في 7 شباط الحالي، للقاء رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وسيتفقد الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب لبنان.



وبعد اللقاء في السراي الكبير، يعقد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ونظيره اللبناني مؤتمرا صحافيا مشتركا.