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موقع إسباني: الـMEA احتلت مرتبة من بين أفضل 10 شركات طيران في العالم

المصدر: وكالات 0

أجرى موقع “eDreams”، التابع لشركة سفريات “eDreams” الاسبانية الضخمة، دراسة لآراء حوالي 70000 مسافر حول العالم لتحليل النتائج والخروج بخلاصة حول شركات السفريات الأفضل في العام 2019.
وقد بيّنت الدراسة أن شركة طيران الشرق الأوسط احتلّت المرتبة الثامنة بين أفضل 10 شركات طيران عالمية.

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