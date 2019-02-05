هل يصلح لبنان لتربية أطفالكم؟.. التقرير سيصدمكم!

نشرت “روسيا اليوم” تقريراً حول أفضل الدول العربية لتربية الأطفال.

وتساءلت: أي مكان هو الأفضل لتربية الأطفال المشرق أم المغرب العربي؟، مستثنية الدول التي تشهد أزمات وحروب.

وجاء الجواب وفق تصنيف يعتمد على العديد من العوامل، وأهمها الاهتمام بحقوق الانسان والمساواة بين الجنسين، ونظام التعليم والرعاية الصحية والأمن، بالاضافة الى المساواة في الدخل وغيرها.

وكان مفاجئاً تصنيف لبنان الذي حلّ في المرتبة ما قبل الأخيرة متقدماً على العراق فقط.

وجاء ترتيب الدول كما يلي:

1- الامارات

2-المغرب

3-قطر

4-السعودية

5-تونس

6-عمان

7- مصر

8-الاردن

9- لبنان

10- العراق