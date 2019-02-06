قادماً من اليونان.. استعدوا للمنخفض الجوي: برق ورعد وثلوج على ارتفاع 1600 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارةالطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة مع تساقط لحبات البرد أحيانا وحدوث برق ورعد خاصة خلال الفترة الصباحية، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: منخفض جوي جنوب اليونان يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم وممطر مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع 2000 متر وما فوق وتتدنى ليلا لتلامس 1800 متر كما يتوقع حدوث عواصف رعدية خلال الليل.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة مع تساقط لحبات البرد أحيانا وحدوث برق ورعد خاصة خلال الفترة الصباحية، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيا مع امطار محلية يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

الحرارة على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 7 الى 9 درجات، في الارز من 1 الى 6 درجات، في الداخل من 8 الى 15 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 459,3 ملم 809,8 ملم 555,0 ملم

بيروت 1,0 ملم 325,5 ملم 616,6 ملم 553,0 ملم

زحلة 3,4 ملم 304,3 ملم 594,3 ملم 385 ملم

صور 0,2 ملم 244,7 ملم 536,1 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 10 و50 كلم/س قد تشتد ليلا لتصل الى 70 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: من 60 الى 80 %