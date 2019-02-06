منخفض جوي يسيطر على لبنان.. وهذا ما ينتظرنا في القسم الثاني من شباط

أفاد الأب ايلي يخنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان سرعة الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة بلغت مساء امس الثلاثاء 100 كلم في الساعة في بعض المناطق اللبنانية والسورية، ومن المنتظر ان تغيّر اتجاهها اليوم مساء لتصبح جنوبية غربية، سوف تساهم بتغذية السحب برطوبة عالية فتتحوّل الأمطار الى طوفانية مع عواصف رعدية محلية وتساقط للثلوج على الجبال التي تعلو 1900 متر.

منخفض جوّي يسيطر على سيناء ولبنان والأردن وفلسطين وغرب سوريا سيستمرّ حتى يوم الأحد يتخلله انفراجات بين الحين والآخر.

هل ستعود الثلوج الى المنطقة؟

لا شك ان الرياح الصحراوية الدافئة التي عبرت لبنان من شبه الجزيرة العربية، وضربت السواحل التركية واليونانية، قد رفعت درجات الحرارة في طبقات الجوّ فأصبح تساقط الثلوج محصورا على ارتفاع 2000/2200 متر بين الأربعاء والخميس، لكن مع انقلاب الرياح الى غربية باردة يوم الجمعة ستنخفض درجات الحرارة وتعاود الثلوج نشاطها فوق ال1500 متر.

ما يميّز القسم الثاني من شهر شباط، هو عودة نشاط المنخفض الإيسلاندي نحو شرق اوروبا فلا عجب اذا عاد سيناريو الخيرات من امطار وثلوج نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

طقس يوم الخميس، ممطر مع عواصف رعدية محلية.

الحرارة على الساحل: 19/15

على الجبال 1200متر: 11/5

في البقاع: 14/5

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: 70 الى 90%

الرياح: شرقية صباحاً، تنقلب جنوبية غربية الى غربية ظهراً سرعتها بين 20 و 40 كلم في الساعة.