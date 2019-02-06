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هفوة الوزير تشعلّ “تويتر”.. شقير “اعتذر” ولكن “غلطة الشاطر بألف”!

المصدر: لبنان 24 0

اعتذر وزير الاتصالات محمد شقير عن “هفوة صغيرة على تويتر لها طابع تقني وغير مقصودة”، بحسب تدوينة له.

وأضاف: “سنبقى نتفاعل سوياً على وسائل التواصل الاجتماعي لما فيه مصلحة وخير بلدنا ومجتمعنا”.

لكن الشعب اللبناني، كعادته، أبى أن يمر مرور الكرام على هذه التغريدة الغامضة وهي ” معالي الوزير محمد شقير في مكتبه في الوزارة” من دون أن يعلّق، ويحلّل، ويستطرد.. ويستمر في السخرية حتى الساعة.

فقال أحدهم ساخراً: “مصادر خاصة: معالي وزير الاتصالات فات ع الحمام بس معسرة معو شوي”، فيما غرّد آخر قائلاً: “معالي وزير الاتصالات محمد شقير استيقظ وغسل وجو ورح يعمل ركوة قهوة، ويرجع يروح ع مكتبه في الوزارة”.

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ولم تنته السخرية عند هذا الحدّ، بل أنشأ أحد النشطاء حساب خاص للوزير بعنوان “كل يوم نفس التغريدة للوزير محمد شقير”.

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