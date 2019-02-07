“اسرائيل” تستعد لحرب مع “حزب الله” عبر “لواء النخبة جفعاتي”.. وتحذير الى اللبنانيين!

نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن قيام وحدة الاستطلاع الاسرائيلية، في لواء النخبة جفعاتي، بتدريب نحو ثلاثمئة جندي اسرائيلي، في مناورة لمحاكاة حرب مع “حزب الله”، خصوصاً في ظلّ التوترات المتصاعدة على الحدود الشمالية.

وقال نائب قائد الوحدة الاسرائيلية عالون بايزر للصحيفة “إن هذه التدريبات على الحدود الشمالية تأتي لمواجهة التحديات، التي يفرضها “العدو”، الذي بات أكثر قوة في السنوات الفائتة”، قاصداً “حزب الله”.

وتابعت الصحيفة بأن هذه التدريبات، التي انتهت يوم الثلاثاء الفائت، هي جزء من التدريبات المستمرة، والممتدة لأربعة أشهر، تقوم بها ألوية المشاة التابعة للواء غيفعاتي في شمال فلسطين المحتلة. وأضافت الصحيفة أن الجيش زاد من تلك التدريبات بشكل ملحوظ، لتحسين قدرات الجيش وجهوزيته للحرب، ضمن مشروع “جدعون” الخماسي، فقد رفع الجيش مدّة تدريب قواته إلى 17 أسبوعاً في السنة، بدلاً من 13 اسبوعاً، كما كان عليه الوضع في السنوات الخمس عشرة الأخيرة.

وردا على سؤاله حول إمكانية اندلاع حرب جديدة مع حزب الله، قال بايزر أنه “يأمل بأن لا يحدث هذا الأمر”، محذّرا “اللبنانيين من عدم تجريب قواته لما سيترتّب عليها من أثمان باهظة”. وتوجه للإسرائيليين قائلاً: “نحن على أتم الاستعداد، وبإمكانكم التعويل على قوّتنا في الحرب المقبلة”.