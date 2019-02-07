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الحريري التقى نظيره الإيطالي: ملتزمون بالنأي بالنفس وبالقرار 1701

المصدر: وكالات 0

شدّد رئيس الحكومة سعد الحريري خلال مؤتمر مشترك مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في السراي الحكومي، على “إلتزام الحكومة بسياسة النأي بالنفس وبالقرار 1701″، شاكراً لإيطاليا “دعمها للجيش اللبناني وإستضافتها مؤتمرَيْ روما 1 و2”.

وأكّد “أنّنا سنعمل على تطوير العلاقات بين لبنان وإيطاليا وتفعيلها على كل الصعد”، مشيراً إلى أنّ “المرحلة المقبلة في لبنان هي مرحلة عمل، وإيطاليا موجودة منذ زمن في مجال القطاع الخاص وأشجّع الشركات الايطالية على الاستثمار في لبنان”.

كونتي
من جهته، أكّد كونتي “الدعم الإيطالي لبلد تربطنا به علاقة راسخة”، متمنياً “النجاح والتوفيق للحكومة اللبنانية الجديدة”.

وقال: “نحن فخورون بمشاركة قواتنا في مهمات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، وسوف ألتقي بهم بعد ظهر اليوم”.

وأضاف: “الحكومة اللبنانية لها قدرات وسوف تسهل كل أعمال الاستثمارات في إطار مؤتمر سيدر”.

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ولفت كونتي إلى “أننا تحدّثنا عن مشكلة النازحين وسنكون دائماً إلى جانب لبنان ونريد أن نساهم في الحوار السلمي في المنطقة ككلّ”.

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