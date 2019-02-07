الرياح وصلت أمس إلى 110 كلم.. الأمطار مستمرة حتى هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان المرتفع الشبه مداري الذي نَشط فوق الأردن وشمال المملكة السعودية ورفع الضغط الى 1025hpa، سبّب هبوب رياح عنيفة عصفت باتجاه الساحل التركي، مرورا بلبنان وسوريا وقد بلغت سرعتها البارحة 110 كلم في الساعة فوق بعض المناطق اللبنانية ما ادّى الى اقتلاع اشجار وسقوطها على السيارات وتطاير براميل مياه بلاستيكية وسقوط اعمدة كهربائية بخاصة في عكار، وقد تساقطت امطار غزيرة في البقاع الوسط والغربي والساحل اللبناني ليل الأربعاء وفجر الخميس وقد سجلت الأمطار في زحلة بمدة 17 ساعة 27 ملم.



يستمر الطقس الممطر فوق الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى صباح الإثنين يتخلل الوضع بعض الانفراجات، وتشتد الأمطار بين الحين والآخر بخاصة بعد ظهر الجمعة ويوم السبت وصباح الأحد وتتدنّى درجات الحرارة مع الوقت وتتساقط الثلوج مساء الجمعة وفجر السبت على ارتفاع 1500/1600.

يُشار إلى ان المنخفض الإيسلاندي بدأ يوجه رطوبة الأطلسي نحو وسط اوروبا والبحر المتوسط وهو يعد بخيرات من امطار وثلوج في القسم الثاني من شباط.

طقس الخميس والجمعة: يشهد الطقس امطارا متفرقة وتكون غزيرة بعض الأحيان بخاصة من بعد ظهر الجمعة وساعات المساء.

الحرارة على الساحل: 18/14

على الجبال 1200متر: 11/5

في البقاع: 13/5

الضغط الجوّي: 1015hpa

الرطوبة: 70%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 20 كلم في الساعة.