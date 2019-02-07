ثلوج وأمطار ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة… هل تعود العاصفة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في دارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم وأمطار محلية صباحا تشتد غزارتها بدءا من المساء، تكون مترافقة ببرق ورعد كما تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح من حين لآخر، تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1500 متر وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار محلية يتخللها انفراجات واسعة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم وأمطار محلية صباحا تشتد غزارتها بدءا من المساء وتكون مترافقة ببرق ورعد كما تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح من حين لآخر، تتساقط الثلوج ليلا على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وأمطار صباحية متفرقة تكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. يتخلل النهار انفراجات واسعة و تعود الامطار ليلا.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 7 الى 12 درجة، في الارز من صفر الى 6 درجات، في الداخل من 4 الى 11 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 18,3 ملم 462,3 ملم 838,1 ملم 560,0 ملم

بيروت 23,4 ملم 438,2 ملم 640,0 ملم 555,0 ملم

زحلة 24,8 ملم 454,7 ملم 619,1 ملم 389,0 ملم

صور 17,0 ملم / ملم 553,1 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: من 60 الى 80 %.

-حال البحر: مائج رارة سطح الماء 17 درجة.

-الضغط الجوي:760 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:06,30 ساعة غروب الشمس: 17,15