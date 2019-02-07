طائرة لشركة تضم مقاتلين روس تهبط في مطار بيروت وتثير التساؤلات..! (فيديو)

كشف موقع روسي عن هبوط طائرة مؤسس شركة “فاغنر” الأمنية الروسية في مطار بيروت، متسائلاً “ما هو سبب وجود تلك الطائرة في بيروت وما هي وجهتها التالية، وماذا تحمل على متنها؟!

وأشار الموقع الى أن شركة “فاغنر” الروسية، المملوكة لرجل الأعمال الروسي الشهير يفغيني بريغوجين، هي شركة أمنية خاصة تضم مقاتلين روس غير نظاميين، يعملون بنظامِ التعاقد في عددٍ من دولِ العالم لا سيما الشرق الأوسط.

ولفت الموقع الى انها “تهبط بشكل دوري وتحمل رقم إم فيتوM-VITO””.

كما تسائل الموقع عن سبب رصد تلك الطائرة 21 مرة فوق أراضي سوريا في شهر كانون الأول 2016، و28 مرة فوق أراضي دول إفريقية، وعن سبب رصدها في دول تشهد اضطرابات، كما بشكل شبه دوري في عدد من الدول العربية والتي كان منها لبنان.

وفي هذا السياق، كشفت وكالة الأمن الأوكرانية اعتراضها بيانات مسافرين بجوازات سفر مزورة ممنوحةٍ لقوات فاغنر، مؤكدة أن “نحو 40% من هؤلاء القوات هم مجرمون أدينوا بجرائمٍ سابقة”.