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في الأيام المقبلة.. تجنبوا هذه الطريق

المصدر: الوكالة الوطنية 0

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفر بغية إصلاح بلاط في شارع غورو – منطقة الجميزة، إعتبارا من الساعة 7.00 وإلى حين الإنتهاء، أيام الجمعة والسبت والأحد في 8 و9 و10/2/2019.

وستؤدي هذه الأعمال إلى قطع السير على مراحل يوم الجمعة وكلياً يومي السبت والاحد، وتحويله الى الطرق الفرعية المجاورة.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.

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