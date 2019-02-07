ورقة أسئلة “اللبنانية” تهين المرأة وتثير بلبلة عارمة.. وهذا ما لم يدركه النشطاء! (صور)

أثارت ورقة امتحان لكلية الآداب والعلوم الانسانية-الفرع الأول في “الجامعة اللبنانية” غضباً عارماً لدى الرأي العام، لأن أسئلتها تتضمن إهانة للمرأة، لكن تبيّن أن ورقة الإمتحان مجتزأة وأن لها جانباً آخر يوضح سبب توصيف المرأة بهذا الشكل “القبيح” في الأسئلة الأولى.

كما لم يدرك النشطاء أن هذه الأسئلة هي مقتبسة من كتاب للأديب والمؤلف جبران خليل جبران بعنوان “الاجنحة المتكسرة”.

وتضمن السؤال الاول: “ان المدنية الحاضرة قد وسعت مدارك المرأة قليلا ولكنها اكثرت اوجاعها بتعميم مطامع الرجل. كانت المرأة بالأمس خادمة سعيدة.. فصارت اليوم سيدة تعيسة…

أما السؤال الثاني فهو: “كانت بالامس امرأة عمياء تسير في نور النهار فأصبحت مبصرة تمشي في الليل الحالكة ظلمته. كانت جميلة بجهلها، فاضلة ببساطتها، فصارت قبيحة بتفننها، بعيدة عن القلب بمعارفها، فهل يجيء يوم يجتمع في المرأة الجمال بالمعرفة؟”.