استعدوا لـweekend عاصف.. منخفض جوي آتٍ: برق ورعد وثلوج تلامس 1200 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار، تشتد وتكون غزيرة احيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تشتد شمالا لتصل الى (65 كلم/س) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلا لتلامس 1300 متر. مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز بين جزيرة قبرص وجنوب غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب هذا النهار وعاصف يومي السبت والاحد.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع تساقط أمطار متفرقة يتخلله انفراجات واسعة وانخفاض بدرجات الحرارة وتنشط الرياح من حين لآخر، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. يتكون طبقات من الضباب على المرتفعات.

السبت: غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار، تشتد وتكون غزيرة احيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد شمالا لتصل الى (65 كلم/س) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلا لتلامس 1300 متر. مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع تشكل ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث انفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها مع تدني درجات الحرارة ليلا لتلامس 1200 متر.

-الحرارة على الساحل من 8 الى 20 درجة، فوق الجبال من 5 الى 11 درجة، في الارز من -1 الى 6 درجات، في الداخل من 6 الى 12 درجة.

-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 1,8 ملم 459,3 ملم 829,9 ملم 565,0 ملم

بيروت 0,2 ملم 325,5 ملم 640,2 ملم 562,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 304,3 ملم 619,1 ملم 395,0 ملم

صور 0,2 ملم / ملم 553,3 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل من 55 الى 85 %

-حال البحر مائج حرارة سطح الماء:17 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس:06,30 ساعة غروب الشمس: 17,15