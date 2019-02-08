بعد الضجة التي أثارتها “مأساة جورج”.. تفاصيل جديدة تكشفها المدرسة عن الأقساط!

أسفت إدارة ثانوية سيدة بكفتين الأرثوذكسية في بيان لها “للحادث الأليم الذي وقع أمس على مدخل الثانوية والذي أدى إلى وفاة المرحوم جورج فريد زريق الذي نصلّي لأجل راحة نفسه وتعزية قلوب ذويه”.

وقالت: “إنّ إدارة الثانوية وتبعاً لأربعة نداءات خطية متتالية، منذ مطلع العام الدراسي الحالي، طلبت من أولياء الطلبة الحضور إلى المدرسة لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية الخاصة بأولادهم ولم يصدر عنها إطلاقا أي تهديد بطرد أي تلميذ، كما أنّ إدارة الثانوية، وتوضيحا لما حصل، سوف تكشف إدارة المدرسة أنّ المرحوم وبسبب أوضاعه الاقتصادية تعاطفت معه منذ تسجيل ولديه سنة 2014- 2015 على إعفائه من دفع الأقساط المدرسة باستثناء رسوم النقلية والقرطاسية والنشاطات، وعليه فكلّ ما يتمّ التداول به هو غير صحيح ولا يمتّ إلى الحقيقة بصلة”.

وتمنّت إدارة الثانوية على جميع وسائل الإعلام “توخي الدقة والصدق وعدم زجّ اسم ثانوية سيدة بكفتين الأرثوذكسية قبل مراجعة إدارتها، تحت طائلة تحميلهم كافة المسؤوليات”.

وكان جورج اثار غضب الرأي العام بسبب إضرامه النار بسبب منع المدرسة من إعطائه إفادة لأورلاده كي ينقلهم الى مدرسة رسمية أخرى.

المصدر: صوت لبنان 93.3