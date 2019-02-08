تجنّبوا جسر شارل الحلو في هذه الأيّام

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة بياناً جاء فيه التالي: “ستقوم احدى الشركات المتعهدة بأعمال صيانة وتأهيل (الجوانات) العائدة لجسر شارل الحلو، وذلك بتاريخي 11و12/2/2019 اعتباراً من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 فجراً من اليوم التالي. وستؤدّي هذه الأعمال إلى تضييق الطريق في بعض مراحلها.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام”.