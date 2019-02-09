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اسمها فرح محمد رحال وتائهة في الشياح عين الرمانة… هل تعرفون ذويها؟

المصدر: وكالات 0

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة امرأة تائهة، وجدت حوالي الساعة 16.00 من تاريخ اليوم 9/2/2019 في محلّة الشيّاح – عين الرمانة، وتدّعي بأن اسمها:

  • فرح محمد رحال والدتها منى (مواليد عام 1987)

  • وهي تعاني من عدم اتزان عقلي، وعدم معرفتها لمكان ذويها، ولا يوجد بحوزتها أي مستند يثبت هويتها.
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لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان ذويها، الاتصال بفصيلة الشيّاح في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 393029/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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