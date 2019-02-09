ضباط وعناصر من قوى الامن إلى السجن…

كشفت صحيفة الاخبار ان النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على خمسة ضباط وعدد من عناصر قوى الأمن الداخلي بجناية قبض رشوة. وأصدرت القاضية مذكرة توقيف وجاهية بحق كل من: العقيد ع. غ. والعقيد و. م. والمقدم ج. ح. والرائد ش. ح. والنقيب ح. ق. المدعى عليهم بموجب المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات.

وبحسب معلومات الاخبار، فإنّ التحقيقات التي أجراها فرع المعلومات أدّت إلى الاشتباه في تورط عدد من الضباط المذكورين أعلاه مع أحد أباطرة الدعارة الموقوف إيلي ا. الذي اعترف بدفع رشى لعدد من الضباط للتستّر عليه وتسهيل أعماله. وقد تبين أن النقيب ح. ق. عمد إلى بيع الموقوف إيلي عدداً من البنادق الأميرية التي تمّت استعادتها. أما العقيد ع. غ، فيجري التحقيق معه بجرم قبض رشى للتلاعب بالتحقيقات والتستر على مطلوبين أثناء إمرته مفرزة بعبدا القضائية.