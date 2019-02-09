عواصف وبرق ورعد.. منخفض جوي ماطر ومسيّطر فمتى ينحسّر؟

يسيطر منخفض جوي على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى يوم الاثنين حيث ينحسر تدريجيا، بحسب ما توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، مشيرة الى أن الطقس غدا الأحد غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية ، تخف حدة الأمطار خلال الليل

وجاء في النشرة الآتي:

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: غائم اجمالا مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس ليلا ال1300 متر.

يوم غد الأحد غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع1300 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية، تخف حدة الأمطار خلال الليل.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خاصة في الفترة الصباحية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.