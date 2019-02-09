ويك اند ممطر بامتياز.. الحرارة ستتدنى والأمطار ستنحسر في هذا الموعد

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان تدفّق الكتل الرطبة من البحر المتوسط يستمر فوق لبنان وسوريا، فتتشكل حالات عدم استقرار يتخللها امطار محلية وثلوج متفرقة على الجبال التي تعلو 1400 متر بخاصة في ساعات المساء.

ولفت خنيصر إلى ان الهطولات التي تضرب لبنان من بعد ظهر الجمعة والسبت مساء ، لأن الرياح الشرقية ستنقلب الى جنوبية غربية رطبة ستؤدي الى امطار غزيرة وعواصف رعدية وقد بدأت الثلوج تتساقط على 1600 متر حتى لامست 1400 فجر اليوم السبت.



اذا، يستمر تقدّم الأمطار المتمركزة بين لبنان وقبرص نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط خلال يومي السبت والأحد مع انفراجات واسعة خلال النهار، وتدني بدرجات الحرارة ليلاً، وتنحسر الأمطار صباح الإثنين بحيث يعاود الشبه مداري نشاطه على المنطقة فترتفع درجات الحرارة.

الحرارة على الساحل: 17/10

على الجبال 1200متر: 8/3

في البقاع: 8/4

الضغط الجوّي: 1019hpa

الرطوبة: 75%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 20 كلم في الساعة.