تجنبوا هذه الشوارع في الأشرفية لأسبوعين

صدر عن االمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء أعمال حفر بغية مد شبكة لتصريف مياه الصحي في محلة الاشرفية / منطقة الناصرة / شارعي الاشرفية (بيضون) وبيت لحم، وذلك اعتباراً من الساعة 7.00 من تاريخ 12/2/2019 ولحين الانتهاء ولمدة أسبوعين.



ستؤدّي هذه الاعمال الى قطع السير في المحلة. يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام”.