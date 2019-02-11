خطوة إنسانية لافتة لباسيل

في خطوة إنسانية لافتة هي الأولى من نوعها في لبنان تؤكد مدى التزام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل باهتمامه بذووي الإرادات الصلبة، أعلن باسيل خلال ورشة عمل في مجلس النواب تحت عنوان “ذوو الارادة الصلبة” عن تعيين مستشار خاص له لمتابعة حقوق ذوي الارادات الصلبة وهو جو رحال الذي نتعلم منه الكثير.

وقال الوزير باسيل:” سنتابع صدور كل المراسيم الخاصة بالقوانين المختصة”، مشدداً على أننا “‏نتحدث اليوم عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لكنهم فعلا ذوو الارادات الصلبة وليسوا معوقين لأن الاعاقة الفعلية هي اعاقة الاخلاق والضمير لا الجسد”.