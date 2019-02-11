رغم ان رائحة الصيف فيه.. شباط “اللباط” سيصعد خيراته

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على “فيسبوك” ان الجبال اللبنانية انتعشت بعودة الثلوج اليها بعدما ذاب قسم منها بسبب الرياح الجنوبية الشرقية التي أطلقها المرتفع شبه المداري من الربع الخالي نحو لبنان والمنطقة ورفع درجات الحرارة لتصبح فوق معدلها لهذا الوقت، ومع انتهاء المنخفض الذي رفع من نسبة المتساقطات بنسبة جيدة، سوف يعيد المرتفع الشبه مداري لحمته مع الآزوري المسيطر على شمال افريقيا وغرب اوروبا والسيبيري المسيطر على غرب روسيا، فتعاود الرياح الدافئة نشاطها من شبه الجزيرة العربية نحو الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين فترتفع درجات الحرارة بعدل 4 درجات مئوية بين الثلاثاء والأربعاء.



يتميّز شباط بميزات أسلافه اي تشرين الثاني وكانون الأول والثاني، وعلى الرغم من ان الكثيرين قد اعتقدوا ان الشتاء قد انتهى بسبب انقطاع امداد الأطلسي بالعواصف خلال اواخر كانون الثاني، الاّ ان المنخفض الإيسلاندي سيواجه مجدداً المرتفعات الجوية ويعيد بسط سيطرته على المنطقة قريباً، فيحوّل الطقس الى عاصف بامتياز.

طقس يوم الثلاثاء، غائم جزئياً ومشمس على الساحل مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة التي ستسجل

على الساحل: 18/13

على الجبال 1200متر: 11/4

في البقاع: 13/3

الضغط الجوّي: 1021hpa

الرطوبة: 75%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 10 كلم في الساعة تنقلب جنوبية شرقية مساء.