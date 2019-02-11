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زوّار رفيعو المستوى “بالجملة”.. من وصل ليلاً الى مطار بيروت؟

المصدر: وكالات 0

وصل بعيد منتصف الليل الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في زيارة الى لبنان، يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

وكان في استقباله في صالون الشرف في المطار، سفير مصر نزيه النجاري والسفيرة نجلا عساكر من وزارة الخارجية اللبنانية وسفير الجامعة العربية في بيروت عبد الرحمن الصلح.

والجدير ذكره أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موجود في بيروت في زيارة تستمرّ حتى الثلاثاء.

وقد أفادت معلومات أنّ المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا سيصل الى بيروت مساء الثلاثاء.

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ومنذ أيام، ذكرت مصادر صحافية أنّه يجري الإعداد لزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام – لبنان 24

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