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مفاجأة من غوغل.. من هي “المليونيرة الصغيرة” التي وُلدت في بيروت؟

المصدر: وكالات 0

فاجأ المحرك الشهير للبحث “غوغل” عشاق النجمة المصرية الراحلة ماري منيب، بمبادرة جميلة.

ويوافق يوم 11 شباط من كل عام، ذكرى ميلاد منيب، التي رأت النور عام 1905.

وبهذه المناسبة، تغيرت واجهة محرك البحث “غوغل” الرئيسية، بصورة كاريكاتورية للفنانة الراحلة، التي توفيت عام 1969.
إشارةً الى أنّ منيب هي ممثلة كوميدية مصرية من أصول شامية، ولدت في بيروت، وشاركت في العديد من الأفلام السينمائية، التي صبغت تاريخ السينما المصرية والعربية، مثل “بابا أمين” و”سي عمر” و”المليونيرة الصغيرة”.

واشتهرت الراحلة بدور الحماة المتسلطة، التي تحاول التدخل بين ابنتها وزوجها أو ابنها وزوجته، فتفسد العلاقة بينهما.

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