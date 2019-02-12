السيد يشعل الجلسة.. حسن خليل يغادر و”الرئيس المغيب يظهر”

توجه النائب جميل السيد الى رئيس الحكومة سعد الحريري في مستهل كلمته منتقدا انسحابه من الجلسة، قائلا:”من اكتر الاشخاص اللي لازم يسمع مزبوط وشوية ثقافة عن الدولة ما بتضرّ حدا!”.

وتابع السيّد:”كنت أتمنى من رئيس الحكومة أن يكون جالساً وأن يسمع لأنه يطلب الثقة بحكومته”.

وتمنّع السيد عن اعطاء الثقة للحكومة، معلنا “أنني هنا باسم الناس اقول بثقة وضمير مرتاح انني لن اعطي الثقة لهذه الحكومة، وإذا وجدت بعد 3 أشهر أنها أهلاً لذلك سأمنحها الثقة علناً”.

وتمنّى السيد على رئيس الحكومة أن “يقدّم للأمانة العامة السجلات العدلية لوزرائه حتى نرى إذا كان لهم أهلية وزارية”.

وبعد ذلك عاد الحريري ودخل مقاطعاً كلمة النائب جميل السيّد، قائلا:”ظهر رئيس مجلس الوزراء المغيّب”.

واشار السيد في كلمته، الى انّ “الشيء الوحيد الذي يختلف في هذا البيان الوزاري ان فيه 17 مليار من سيدر ولولا ذلك لما شكّلوا حكومة”.

هذا وحصل سجال حادّ بين السيد ووزير المال علي حسن خليل حول الحسابات المالية، لينسحب على اثره الاخير ثم يعود بعد دقائق لمتابعة الجلسة.