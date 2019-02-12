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تدابير سير في بيروت بالذكرى الـ14 لاستشهاد الرئيس الحريري

المصدر: وكالات 0

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: “الساعة 16.00 من تاريخ 14/2/2019، سيتم احياء الذكرى السنوية الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في مجمع “Sea side” – بيروت، لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، اعتباراً من الساعة 9.00 من تاريخ 14/2/2018، تدابير السير التالية:

  • منع وقوف السيارات ولحين الانتهاء، في محيط الضريح وفي موقع الشعلة (مكان الانفجار).
  • تحويل السير عن موقع الضريح ابتداءً من فندق “Le gray”.
  • منع وقوف ومرور السيارات على المسالك التالية: من أمام فندق”Le gray” حتى مسجد الأمين – كامل شارع اللنبي حتى الخط البحري – ما بين ساحة رياض الصلح ومسجد الأمين – مابين تقاطع العيادات الاستشارية نزولاً بمحاذاة المواقف، حتى حدود طريق مبنى جريدة النهار – كامل شارع فوش حتى الخط البحري – ما بين تمثال المغترب حتى تقاطع القاعدة البحرية.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي المولجين تنفيذ هذه المهمة، وتَجنُّب سلوك الطرقات التالية:

  • من مستديرة الصياد مروراً بالكرنتينا – فتمثال المغترب – والمرفأ – وصولاً إلى ساحة الشهداء.
  • من خلدة مروراً بالمدينة الرياضية – سليم سلام – ساحة رياض الصلح وصولاً إلى ساحة الشهداء.
  • من خلدة – فالأوزاعي – الرملة البيضاء الروشة – وصولاً إلى عين المريسة”.
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