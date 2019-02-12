لبنان يتأثر بمنخفض متمركز جنوب اليونان.. استعدوا للبرد في عيد الحبّ!

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح مساء خاصة جنوب البلاد.

كما لفتت مصلحة الأرصاد الى أن الطقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الخميس بحيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز جنوب اليونان، يؤدي الى طقس متقلب بارد وماطر.

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الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع درجات الحرارة، يحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية الداخلية التي تعلو عن 1200 متر.

الاربعاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرحات الحرارة على الجبال وفي الداخل وانخفاض بنسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح مساء خاصة جنوب البلاد.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، وتتساقط امطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا خصوصا في الجنوب، مترافقة مع عواصف رعدية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، وتتدنى ليلا لتلامس 1200 وما فوق.

-درجات الحرارة على الساحل من 9 الى 23 درجة، فوق الجبال من 4 الى 15 درجة، في الارز من -6 الى 5 درجات، في الداخل من 3 الى 15 درجة.

-كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 460,0 ملم 885,0 ملم 585,0 ملم

بيروت 2,6 ملم 325,7 ملم 713,0 ملم 580,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 410,0 ملم 673,4 ملم 305,1 ملم

صور 0,0 ملم /ملم 595,3 ملم /ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، الى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 17 درجة.

-الضغط الجوي: 767 ملم زئبق.