هذا الشتاء سيكسر أرقاماً قياسية.. استعدوا لمنخفض عاصف اعتباراً من الخميس

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية ان المنخفض الإيسلاندي، تمدّد مجدداً، فوق الدول السكاندينافية وموسكو ووصلت قيمه المتدنية نحو بلغاريا واليونان والبحر الأسود الى 1004hpa الأمر الذي استقطب نحو جنوب شرق اوروبا كمّاً من الرطوبة الأطلسية والمنخفضات الجوية، وسوف تتجمّع فوق شرق البحر المتوسط وتُحاصر بالمرتفعات الجوية، الآزوري من وسط اوروبا وشمال افريقيا، والشبه مداري من العراق والأردن، والسيبيري من بحر قزوين وشرق تركيا، في حين سيتراجع الإيسلاندي نحو شمال اوروبا، فيكون قد اخترق المرتفعات العالية القيم وملأ المتوسط بالسحب الركامية، سوف ينتج عن هذا الحصار، طول مدة الأمطار فوق لبنان وسوريا والأردن وفلسطين، يتخللها بين الحين والآخر خروقات للكتل القطبية الباردة التي تضرب ليبيا وغرب مصر، ستسبب بتدني درجات الحرارة مع الوقت، فتتساقط الثلوج على الجبال التي يتراوح ارتفاعها بين 900 و 1100 متر في حين تحافظ المرتفعات التي تعلو 1200/1300 متر على التراكمات الثلجية من يوم الجمعة ولغاية ظهر الإثنين.



وبما انّ الشبه مداري يغطي شبه الجزيرة العربية سوف يحرّك الرياح الصحراوية الدافئة نحو الأردن وسوريا ولبنان وجنوب تركيا فترتفع درجات الحرارة بين الثلاثاء ويوم الأربعاء بمعدل 4 درجات بانتظار وصول المنخفض الذي سيتحوّل الى عاصف يوم الخميس، فتنخفض درجات الحرارة بشكل حاد بمعدل 9 درجات مئوية على الجبال و 5 درجات على الساحل ويبدأ تساقط الثلوج على 1600 متر ليصل ليلاً الى 1200 متر.

طقس يوم الأربعاء: مشمس ودافئ نهاراً قليل الغيوم.

على الساحل: 20/14

على الجبال 1200متر: 14/5

في البقاع: 15/4

الضغط الجوّي: 1021hpa

الرطوبة: 55%

الرياح: جنوبية شرقية سرعتها 35 كلم في الساعة تشتد الى 55 كلم في الساعة في شمال لبنان وتصل شرقية فوق الساحل السوري بسرعة 90 كلم في الساعة.

لفتة مهمة حول عدد المنخفضات التي ضربت لبنان في السنوات الثلاثة والأخيرة، ووضع شتاء 2018 – 2019 الذي كسر رقماً قياسيا بعدد منخفضاته وغزارة امطار:

سجّل شتاء 2016 – 2017 (21 منخفضا جوّيا بينهم 3 عواصف ) وبلغت نسبة الأمطار خلال الموسم في مدينة زحلة 753mm

بينما كانت نسبة المتساقطات لغاية منتصف شباط 644,6mm

سجّل شتاء 2017 – 2018 (19 منخفضا جوّيا بينهم عاصفتان) وبلغت نسبة الأمطار في مدينة زحلة خلال الموسم 644,1mm

بينما كانت نسبة المتساقطات لغاية منتصف شباط 463,3mm

سجّل شتاء 2018 – 2019 حتى منتصف شباط (17 منخفضا جويا بينهم عاصفتان) وبلغت نسبة الأمطار الغزيرة في مدينة زحلة لغاية ١١ شباط 909,1mm

تُعتبر نسبة الأمطار المتساقطة في هذا الموسم قياسية ويعود السبب الى عدد المنخفضات الجوية المتزايد والمتتالي والذي بلغ حتى اليوم 17 منخفضاً جوّياً، وكان اكثرهم خلال اشهر كانون الأول والثاني.