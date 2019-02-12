وزير الصحة يحمل الجنسية الأميركية؟

كان لافتًا ما أعلنه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مقابلته مع “الجديد” عن معلومات توافرت له، ومفادها أن وزير الصحة الدكتور جميل جبق المقرّب من “حزب الله” يحمل الجنسية الأميركية، وبذلك يكون “حزب الله” من خلال إختياره جبق لتولي حقيبة الصحة قد قطع نصف الطريق على الإعتراض الأميركي لتسلمّه هذه الحقيبة.

مفاجأة.. طبيب نصرالله الخاص وزيراً للصحة؟



وفي معلومات “لبنان24” أن الإعتراض الأميركي لا يتخطى الإعتراض الإعلامي، إلا أن واشنطن ستكون حاضرة، من خلال ما تتلقاه من تقارير دورية من سفيرتها في بيروت عن إداء “حزب الله” في هذه الحكومة الحسّاسة، وهذا ما يحفزّ الحزب على أن يكون أداؤه في هذه الوزارة مفاجئًا للجميع، وذلك من خلال تطبيق خطة معدّة سلفًا لتفعيل دور المستشفيات الحكومية والعمل على تخفيض أسعار الدواء، التي تُعتبر الأغلى من أي دولة مجاورة للبنان.