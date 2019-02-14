أجواء باردة وثلوج على 900 متر.. خيرات شباط مستمرة والآتي أعظم!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان لبنان شهد تراجعاً حاداً وسريعاً بدرجات الحرارة بأقل من عشرين ساعة، فبعدما عبرت الرياح الجنوبية الشرقية الدافئة بلدان الحوض الشرقي للبحر المتوسط ورفعت درجات الحرارة على الجبال الى 16 درجة وعلى الساحل الى 21 درجة، تدنّت بشكل سريع فجر اليوم الخميس ليبدأ تساقط الثلوج على الـ 1600 متر وقد وصل صباحاً على 1500 متر.

في عيد الحب جنّ الطقس: من الدّفء الى الجليد بأقل من 24 ساعة!



يستمر تساقط الأمطار بخاصة في الشمال والجنوب والجبال الغربية والساحل السوري ويبدأ تأثير الكتلة القطبية الباردة على فلسطين وشمال الأردن ولبنان اعتباراً من منتصف الليل فيتدنّى مستوى تساقط الثلوج الى 900 متر في البلدان المذكورة، بخاصة في ساعات الصباح وتستمر حتى بعد ظهر الجمعة، بشكل متفاوت (اي حيث تتوفّر الهطولات).

تشتد سرعة الرياح الباردة بين ظهر الخميس ويوم الجمعة لتلامس 80 كلم على الساحل والجبال الغربية ما يساهم بتبريد الأجواء، فيستقر تساقط الثلوج على الجبال التي تعلو

1200 متر.

درجات الحرارة على الساحل 15/8

في البقاع: 5/0

الجبال 1200 متر: 5/-1

الضغط الجوّي: 1013hpa

الرطوبة: 88%

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 35 و 85 كلم في الساعة.

واشار خنيصر إلى ان حركة المنخفض الإيسلاندي تظهر انه سيعزز نشاطه فوق موسكو والدول السكاندينافية في نهاية الأسبوع المقبل وبذلك اشارة ايجابية الى تدفّق الخيرات الأطلسية والموجات الباردة نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط.