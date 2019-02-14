البستاني أعطت تعليمات بإطفاء الأنوار واجهزة الكومبيوتر بعد الدوام.. وهذا ما سيحصل اليوم!

إستكمالا للحملة التي أطلقتها أمس وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني بإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية، علم موقع mtv ان فرق التفتيش في كهرباء قاديشا ستقوم يوميّاً، وعلى مدار الساعة، بحملات تفتيش واسعة لإزالة التعديات وتسطير محاضر بحقّ المخالفين ضمن نطاق إستثمارها، بمواكبة من المصالح المعنيّة وبمؤازرة أمنيّة حيث تدعو الحاجة.



وسيتمّ التشدّد في احتساب قيمة المحاضر وتحويلها إلى القضاء المختص بالسرعة القصوى، في حال عدم امتثال المخالفين للدفع في الأوقات المحدّدة. على صعيدٍ آخر، وبناء على توجيهات البستاني، صدرت تعليمات في مؤسسة كهرباء لبنان تقضي بترشيد الإنفاق عبر إطفاء الأنوار واجهزة الكومبيوترات والـ UPS والتدفئة والتبريد بعد انتهاء دوام العمل الرسمي.