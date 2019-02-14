الحريري بذكرى 14 شباط: لبنان دولة ليست تابعة لأيّ محور

وسط حضور حشد من الشخصيات السياسية التي مثّلت مختلف الأحزاب اللبنانية باستثناء “حزب الله”، إلى جانب سفراء والموفد الملكي نزار العلولا ووفود من مختلف المناطق، أحيا “تيار المستقبل” الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وذلك في احتفال أقيم في الواجهة البحرية لبيروت، حيث شدّد الرئيس سعد الحريري على أنّ “لبنان ليس دولة تابعة لأي محور، وليس ساحة لسباق التسلح في المنطقة، بل هو دولة عربية مستقلة، لها دستور وقوانين ومؤسسات والتزامات عربية دولية، دولة أكدت على التزام النأي بالنفس، وأي أمر آخر يكون وجهة نظر لا تُلزم الدولة ولا اللبنانيين”.



وأكّد التمسك باتفاق الطائف، قائلاً: “ليس سعد الحريري من يمكن أن يتنازل عن الطائف، أو يقبل بخرق الطائف… نحن حرّاس اتفاق الطائف، بالأمس واليوم وغداً”، لافتاً إلى أنّ يمد يده للتعاون مع كلّ الأحزاب السياسية للنهوض بالبلد.

وعن موضوع النازحيين السوريين، أشار إلى أنّ “مصلحة البلد أن يعود النازحون بشكل طوعي إلى سوريا بكرامتهم وبالشروط التي توفر لهم السلامة والأمن”، مؤكّداً “الانفتاح على المبادرة الروسية الذي يصب في هذا التوجه، والمطلوب من المجتمع الدولي خطوات عملية إضافية، تنهي مأساة النزوح وتزيل عن أكتاف الدولة أعباء اجتماعية وخدماتية ومالية في كل المناطق”.

أمّا عن موضوع المحكمة الدولية، فقال: “بتنا نستطيع القول إنّ سنة 2019 هي سنة العدالة التي ننتظرها لنعرف الحقيقة. كثر يقولون أن الحقيقة معروفة، والحكم تأكيد لشيء معلوم. لكن الحقيقة بالنسبة إلينا، لا تكون حقيقة، إن لم تصدر بشكل واضح ورسمي عن المحكمة الدولية. ولا نرى ولا نقبل أن نرى الحكم طريقاً للإنتقام وردات الفعل. الحكم هو طريق للعدالة ورفض التغطية على الحقيقة مهما كانت قاسية”.

وقال الحريري في كلمته:

“أتشرف بداية بالترحيب بكل الأصدقاء والحلفاء والرؤساء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة. وأخص بالترحيب، موفد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأخ ن ازر علولا الذي يحضر بيننا ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شهيد لبنان والعروبة وحبيب لبنان والمملكة. من منكم لا يذكر في هذه الأيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ من لا يقول “رزق الله” على أيامه… “رزق الله” على زمن “البلد ماشي… والشغل ماشي”. و”رزق الله” على بيروت حين كانت تغلي حركة ونشاطا وسياحا وشبابا وشابات من كل لبنان؟ اليوم، ككل سنة، مجتمعون بعد ١٤ سنة على جريمة الاغتيال، وبعد 11 سنة على انطلاق المحكمة الدولية. مجتمعون وحلم رفيق الحريري لا ازل معنا. ومشروعه للإعمار والنمو والاستق ارر على لسان كل لبناني يريد أن يعود العمل إلى البلد. بعد بضعة أشهر، تنعقد جلسة الحكم في قضية الرئيس الشهيد ورفاقه. وبتنا نستطيع القول، أن سنة 2019 هي سنة العدالة التي ننتظرها لنعرف الحقيقة. كثر يقولون أن الحقيقة معروفة، والحكم تأكيد لشيء معلوم. لكن الحقيقة بالنسبة إلينا، لا تكون حقيقة، إن لم تصدر بشكل واضح ورسمي عن المحكمة الدولية. ولا نرى ولا نقبل أن نرى الحكم طريقا للانتقام وردات الفعل. الحكم هو طريق للعدالة ورفض التغطية على الحقيقة مهما كانت قاسية.

رفيق الحريري لم يستشهد ليخرب البلد. شهادة رفيق الحريري وحّدت اللبنانيين. ولن نعطي أحدا أي فرصة، ليجعل من الحكم على المتهمين أداة للفتنة بين اللبنانيين. من قتل رفيق الحريري كان هدفه تخريب لبنان، ومنع اللبنانيين من المطالبة برفع اليد عن ق ارر البلد. ومن قتلوه يعرفون، ماذا يعني وقوف رفيق الحريري، بحجمه وعلاقاته وإمكانياته وشعبيته، بوجه السلبطة على الدولة وق اررها. لم تنفع معه كل محاولات الترغيب والترهيب. خّونوه وشنوا عليه أعنف الحملات السياسية والإعلامية… لكنها لم تنفع. عطلوا مشروعه وهددوه بالسجن والطرد من البلد وبتكسير بيروت على أرسه… ولم تنفع…. قتلوه. بعد 14 سنة، ما ازل رفيق الحريري قضية حية في وجدان ملايين اللبنانيين والعرب. أولاً… لأن رفيق الحريري، شخصية لا تنسى، وأنتم عرفتموه وأحببتموه وعشتم معه. وثانياً لأن اغتيال رفيق الحريري…كان محاولة لاغتيال حلم لبنان. والنتيجة ترونها من 14 سنة. من العام 2005 والبلد ممسوك بالتعطيل والأزمات والمناكفات وت ارجع الخدمات والنمو والعمل وفرص العمل. لهذا السبب، كثر من الناس، حين تريد أن “تفش خلقها” تسأل… وينك يا رفيق؟ وين الحلم؟ رفيق الحريري لم يعد إلى البلد ليشارك بالحرب.. ولا عاد ليقيم اصطفافا مذهبيا ولا لتغليب طائفة على الطوائف الأخرى. بعد اتفاق الطائف، عاد رفيق الحريري لتغليب دور الدولة والمؤسسات والشرعية. عاد ومعه خيرة الشباب والخب ارت من كل الطوائف، ليشارك في وقف الحرب. ليعمر، ويبني، ويفتح مدارس وجامعات وطرقات. عاد ليقول لبنان جمهورية ومؤسسات وقانون ودستور ودولة للعيش المشترك، وليس ساحة مفتوحة لحروب الآخرين، ولا لص ارع الطوائف على السلطة. وضع على أرسه خوذة العمل ونزل على الأرض، ليرفع المتاريس من قلب بيروت، وليلغي الخنادق بين شرقية وغربية، وليقول نحن أبناء وطن واحد، و”ما في حدا أكبر من بلدو”. في كل تاريخه وتاريخنا، ليست على أيدينا نقطة دم، لكننا دفعنا دما من خيرة رموزنا وشبابنا.. لم نتعاط بالسلاح، ولا فتحنا م اركز تدريب للمسلحين، لكن فتحنا الباب لأكثر من أربعين ألف شاب وشابة، أقاموا أكبر جيش للخريجين من كل لبنان ومن كل جامعات العالم. أمامنا اليوم ورشة عمل كبيرة في الحكومة ومجلس النواب. وجوه الخلل والتقصير يتحدث فيها الناس كل يوم، من الكهرباء إلى البيئة والخدمات والهدر والتهريب وغيرها. قضينا عشر سنين نربط مصير البلد بمصير حروب المنطقة… شد حبال وخلافات دفعنا ثمنها من استق اررنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي. اليوم نقف عند مفترق طرق… إما أن نبقى غارقين بالكلام والخلاف، وإما أن نأخذ الق ارر بأن نبدأ جميعا ورشة العمل. الوقت ليس لعرض العضلات، ولا للنكايات وتصفية الحسابات، ولا للتنظير على الناس بكلام ملوا سماعه. زمن… “عّلي وخود جمهور”، لم يعد ينفع، ولا يبني دولة، ولا يرفع النفايات من الطرقات. زمن الم ازيدات ليل نهار، بالن ازهة والأخلاق وتوجيه الاتهامات صعودا ونزولا لم يعد ينفع، خصوصاً بالنسبة إلى الجيل الجديد، الذي يريد أفعالا وعملا وفرص عمل وإج ارءات وقوانين تحارب الهدر والفساد، ويريد أن يرى دولة نظيفة… وليس أشباه دويلات للأح ازب والطوائف. بين أيدينا برنامج واضح، له تمويل وآليات عمل واضحة الأساس، فيها الشفافية والإصلاحات. ولا مجال للهدر ولا للصوص الحصص وقناصي الفرص. برنامج للاستثمار بمشاريع وخدمات في كل المناطق، خصوصاً المناطق المحرومة… وهذا الكلام موجه إلى كل اللبنانيين، إلى أهلنا في عكار الذين أمثلهم أنا شخصيا في الحكومة، إلى أهلنا في المنية والضنية وكل الشمال. وأهلنا في جبل لبنان وكل البقاع من بعلبك الهرمل إلى الغربي والأوسط، وأهلنا في صيدا وكل الجنوب… وإلى كل مواطن في بيروت ينتظر حلولا للكهرباء والنفايات وأزمات السير. إذا ليس هناك من منطقة أو أحد يشعر أنه غير ممثل بالحكومة. أنا سعد الحريري بخدمة كل المناطق والناس… وتأكدوا تماماً، أن برنامج العمل ليست له هوية طائفية أو مناطقية… هوية العمل لبنانية بامتياز، لكل الناس وكل المناطق.

هذا البرنامج لم يهبط على البلد بالبيان الوازري، ولا هو خطة يتم تهريبها بغفلة عن أحد في مجلس الوز ارء. هذه خطة تعمل عليها الحكومة منذ سنة ونصف السنة، عرضت على كل الأح ازب والقوى السياسية في الحكومة، وأتت بعد اجتماعات عمل مع أكثر من 1600 بلدية في الس اري الحكومي. البرنامج صناعة لبنانية بامتياز، ومؤتمر سيدر تبناه، شرط أن تلتزم الدولة قواعد الشفافية والإصلاحات وم ارقبة الجهات الدولية المختصة لتنفيذ المشاريع. هذا يعني، أن المجتمع العربي والدولي وقف معنا، وحّملنا مسؤولية التصحيح والتنفيذ. الكرة اليوم في ملعبنا، والتحدي مطروح أمام الجميع، وأنا أ اره تحد شخصي، للعهد ولي وللحكومة ولمجلس النواب. هناك كلام يقال، أن البلد سيرهن نفسه لمزيد من الديون، وأن الدولة تعرض نفسها للبيع خارجا. اسمحوا لي أن أقول، أن هذا الكلام ليس له أي علاقة بالاقتصاد وبرنامج الاستثمار. كلام للنق والتعطيل يأتون به من كتب قديمة للعرقلة… وشخصياً لن أسكت تجاه أي محاولة لتعطيل العمل وعرقلة برنامج الحكومة. الجميع يقول أن الوضع لم يعد يحتمل… ليتفضل الجميع ويشارك في ورشة إنقاذ الوضع. ليس هناك مجالا للبهورة على حساب الدولة والناس. إذا كنا جميعا في مجلس الوز ارء ومجلس النواب غير قادرين على أن نجد حلولا لمشاكل البلد، ولا قادرين أن نسير بالإصلاحات وتأمين الخدمات… لنذهب إلى بيوتنا أفضل. الحكومة اليوم تطلب الثقة من المجلس النيابي. وبهذه المناسبة أريد أن أتوجه إليكم، جمهور رفيق الحريري، جمهور تيار المستقبل، لأجدد طلب الثقة منكم. هذه الثقة كبيرة وعزيزة على قلبي، سأحملها وأنزل بها غدا إلى مجلس النواب. نحن نريد ورشة عمل، إذا كان غيرنا يريد ورشة م ازيدات، ليتحمل هو المسؤولية. في هذا المجال، نحن نتمنى “صفر” مشاكل على طاولة مجلس الوز ارء، وصفر مشاكل وسجالات مع كل الشركاء بالوطن… لأن لا شيء يجب أن يتقدم، على استق ارر البلد وإنهاء مهزلة انقطاع الكهرباء ومشاكل النفايات والصرف الصحي وم ازريب الهدر والفساد.

لا أقول أوقفوا النقاش حول برنامج الحكومة وحول قضايا أساسية في البلد. لأنه من غير المعقول أن تكون هناك حياة سياسة طبيعية وسليمة، من دون نقاش وحوار ومعارضة وتبادل أفكار. لكن من غير المعقول، بعد كل الجهد الذي بذل في مؤتمر سيدر ومع المجتمع الدولي، أن نعود إلى سياسية “دق المي… مي”، أو أن يعود مجلس الوز ارء ساحة للنكايات السياسية. فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري وأنا، أخذنا قرار بتحويل مجلس الوزراء ومجلس النواب خلية عمل. هناك فرصة من غير المسموح أن تضيع. الوجع معروف. والعلاج معروف… الق ارر بيدنا والتنفيذ بيدنا. فإما أن نخوض التحدي ونتعاون جميعا، وأشدد على كلمة جميعا، لنأخذ البلد إلى فرصة إنقاذ حقيقية، وإما نترك البلد يغرق بالجدل البيزنطي حول جنس الحلول. الأمن الاقتصادي والاجتماعي هو بأهمية الأمن السياسي. لهذا السبب، أمد يدي للتعاون مع كل القيادات والأح ازب دون استثناء. وأعرف سلفاً أن هناك قضايا خلافية لن تشطب بجرة قلم من حياتنا. البيان الوازري أجرى مقاربة لكثير من القضايا، على قاعدة تدوير الزوايا، ووجدنا مخارج في النص لعناوين خلافية عديدة. إنما يهمني اليوم أن أؤكد على 3 أمور: الأمر الأول اتفاق الطائف. الاتفاق هو الدستور وصيغة الوفاق الوطني، والقاعدة الأساس للعيش المشترك بين اللبنانيين. والكلام عن الطائف واضح ومباشر في البيان الو ازري، وغير خاضع للتأويل والتفسير. وإذا أردنا أن نكون صريحين، نقول أن الخروج على الطائف كان يتم أيام الوصاية السورية، عن طريق التدخل بكل شاردة وواردة بشؤون الدولة… أما اليوم، فنسمع كلاما واضحا من فخامة الرئيس عن الطائف، وكلاما صريحا ومسؤولا من قيادات أخرى تؤكد الت ازم الطائف وعدم الخروج عنه، لحدود التخلي عن آ ارء كالمؤتمر التأسيسي وغيرها.

في كل الأحوال، ليس سعد الحريري من يمكن أن يتنازل عن الطائف، أو يقبل بخرق الطائف… نحن حراس اتفاق الطائف، بالأمس واليوم وغدا! الأمر الثاني، موضوع النازحين السوريين. مصلحة البلد أن يعود النازحون إلى سوريا بكرامتهم وبالشروط التي توفر لهم السلامة والأمن. أفضل أمر نقدمه للنازحين أن نعمل لنعيدهم إلى بلادهم… بشكل طوعي. وأشدد على كلمة طوعي. وانفتاحنا على المبادرة الروسية يصب في هذا التوجه، والمطلوب من المجتمع الدولي خطوات عملية إضافية، تنهي مأساة النزوح وتزيل عن أكتاف الدولة أعباء اجتماعية وخدماتية ومالية في كل المناطق. وقناعتي أن النظام في سوريا، يريد أن ينتقم من النازحين ويضع شروطا على عودتهم. والموضوع لا يتعلق بنا. انظروا إلى الأردن… الدولة على اتصال مع النظام ولا نتيجة جدية معه. حتى تركيا التي أعلنت رسمياً عن وجود اتصال أمني بينها وبين النظام، لم تصل إلى نتيجة معه أيضا. لا يحاولن أحد أن ي ازيد، لأن تنسيق بعض الأجهزة الأمنية في لبنان قائم مع الجانب السوري لتفعيل عودة النازحين. لأن هدفنا بكل بساطة عودتهم إلى بلادهم وإنهاء الظروف المعيشية القاسية التي يعيشونها. لكننا لا نستطيع أن نكون ولا نقبل تحت أي ظرف، أن يكون البلد أداة لتسليم النازحين رهائن للنظام. الأمر الثالث الذي أود أن يسمعه الجميع جيدا لأن فيه كلاما كثي ار عن المحاور في المنطقة: لبنان، أيها الأخوة والأخوات، ليس دولة تابعة لأي محور. وليس ساحة لسباق التسلح في المنطقة. لبنان دولة عربية مستقلة، لها دستور وقوانين ومؤسسات والت ازمات عربية دولية، دولة أكدت على الت ازم النأي بالنفس. وأي أمر آخر يكون وجهة نظر لا تلزم الدولة ولا اللبنانيين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. عشتم، عاش لبنان”.

وفد قواتي رفيع.. وجنبلاط يغيب

تجدر الإشارة إلى أّنّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وعقيلته النائبة ستريدا جعجع، شاركا على رأس وفد من “القوات” ضم نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، وزير العمل كميل ابو سليمان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي الشدياق ووزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيوموجيان، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، والنواب: جورج عقيص، زياد الحواط، أنيس نصار، ايدي ماجد ابي اللمع، فادي سعد، وهبي قاطيشا وجوزيف اسحق والوزير السابق جو سركيس.

وقد غاب عن الإحتفال رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، الذي كان زار وعقيلته ضريح الرئيس الشهيد، ووضعا وردة حمراء.

ريتشارد: متأكدة من قدوم العدالة

وكانت السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد قد زارت ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، ووضعت اكليلاً من الزهر، وقالت أنّه “من المهم ان نتذكر ما قام به الشهيد قبل 14 عاما وما حققه لبلده، ومن المهم متابعة ما قام به عن طريق الرئيس سعد الحريري”، مضيفة في ردّ على سؤال انها “متأكدة من قدوم العدالة”.