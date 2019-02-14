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بالفيديو: تحذير.. لعدم الوقوع ضحيّة قلم “Pilot Frixion”

المصدر: وكالات 0

هي عمليّة إحتياليّة سلاحها “القلم”، أقدم عليها ف.ط لكسب حوالي مئتي الف دولار أميركي.

المدعى عليه ف.ط، مثل أمام قاضي التحقيق في الشمال ناجي الدحداح، بعدما استخدم قلم الحبر الأزرق “Pilot Frixion”، لتزوير الشيكات.

حيث أنّ “المدعى عليه اعترف بعد توقيفه، بأنّه استخدم القلم المذكور، لتغيير أسماء الأشخاص المحرّرة اليهم الشيكات، والتي كان قد استلمها من المدعي أي السّاحب، كما رفع من قيمتها الأصليّة والمدوّنة، ثم صرفها في الأسواق”. وذلك بحسب معلومات خاصة لموقع “التحرّي”.

هذا القلم، الموجود في غالبيّة المكتبات بسعر 5 الاف ليرة لبنانيّة، يسهّل كثيراً عمليّات التزوير والنصب والإحتيال، إذ يمكن إزالة الحبر بخطوات سهلة وبسيطة من خلال تعريضه لنار “القداحة”، بحيث يستحيل اكتشاف التعديل او رؤية الكتابة الأصليّة قبل تبديلها، الّا بحالة واحدة تتمثّل في وضع المستند أو الشيك في الثلاجة وسط حرارة تصل الى 10 تحت الصفر.

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لذلك، ينبغي التحذير من استخدام “Pilot Frixion”، وتعميم هذه الحادثة، كي لا يقع المواطن في فخّ “ميزته”، خصوصاً أنّ الفاعل او المزوّر يمكنه الإحتيال على الطرف الآخر من خلال إقناعه بإستخدام هذا القلم بحجّة التسهيل عليه.

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