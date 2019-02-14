بالفيديو: سجال بين الموسوي والجميل.. ‘حجمكم دبابة اسرائيلية’

حصل سجال بين النائب نديم الجميل والنائب نواف الموسوي ، على خلفية الكلمة التي ألقاها النائب سامي الجميل خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري.

وقال الجميل خلال كلمته انه “يجب أن نعترف ان حزب الله فرض حليفه الدرزي والسني وسحب الثلث المعطل من الرئيس، ولن نقبل بالذمية الدينية ولن نقبل بالذمية السياسية، ولا يجوز لحزب أن يورط دولة، وهذا الاعوجاج لا يمكن أن يستمر”.

وأضاف “ان حزب الله هندس الحكومة والمشكلة ان تكوين السلطة بدأ منذ التسوية الرئاسية”.

فرد الموسوي قائلاً: “شرف للبنانيين أن يصل عون ببندقية المقاومة الى بعبدا، بدلا من أن يصل على دبابة اسرائيلية”، ليقاطعه نديم الجميل قائلاً: “ما حدا وصل على دبابة اسرائيلية. انتو كنتوا عم بتكبّوا رزّ عليه. حاج تهتّونا بالدبابة الاسرائيلية”، ليرد الموسوي “حجمك دبابة اسرائيلية”.

وبعد انهاء سامي الجميل كلمته، قال نواف الموسوي: “بناءً على طلب الحلفاء، سأتعالى عن الصغائر ولن أردّ”.