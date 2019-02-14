طرقات مقفلة بسبب الثلوج.. وهكذا سيكون الطقس في يوم الحب!

أفادت غرفة “التحكم المروري” على حسابها على “تويتر” بأنّ طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

أمّا في ما يتعلق بطريق ضهر البيدر، فهي سالكة حالياً امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات.

من جهته، أفاد رئيس مصلحة الأرصاد الجوية المهندس مارك وهيبة أنّ ليل السبت ستتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر، على أن تنحسر العاصفة بداية الأسبوع المقبل.



وكانت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني توقعت ان يكون الطقس اليوم، في عيد الحب، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة.

وجاء في النشرة الآتي:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا خاصة في الجنوب ومترافقة بعواصف رعدية، يتشكل الضباب على المرتفعات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وتتدنى ليلا لتلامس 1200 متر وما فوق.

الجمعة: غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا يتشكل معها السيول وانجرافات في التربة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تقارب الـ75 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الداخلية.