مطار بيروت يعلن عن إجراءات أمنية إضافية

أعلنت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي، في بيان اليوم، أن “بناء على توجيهات منظمة الطيران المدني الدولي وبعد الكشف الأمني الذي أجراه فريق التدقيق المكلف من المنظمة على مطار رفيق الحريري الدولي، سوف يتم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية، ابتداء من اليوم فيما يتعلق بعربات حقائب الركاب المغادرين عبر المطار، وذلك لحين تطبيق إجراءات أمنية بديلة، من شأنها تسهيل حركة دخول المسافرين إلى قاعة المغادرة”.



وختم البيان: “نعتذر مسبقا من الركاب الكرام، ونأمل منهم التعاون مع القوى الامنية العاملة في المطار”.