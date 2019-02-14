منخفض جوي مصحوب بكتل باردة يسيطر.. هكذا سيكون الطقس حتى نهاية الأسبوع

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الجمعة غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا اعتبارا من بعد الظهر تتشكل معها السيول وانجرافات في التربة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب ال 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار، كما يتشكل الضباب على المرتفعات و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000متر وما دون في المناطق الداخلية.



الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس بارد ماطر وعاصف أحيانا ويستمر حتى نهاية الأسبوع

الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الخميس:غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة،تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أعتبارا من بعد الظهر وتترافق بعواصف رعدية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق وتتدنى ليلا لتلامس ال 1200متر. يوم غد الجمعة:غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا اعتبارا من بعد الظهر تتشكل معها السيول وانجرافات في التربة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تقارب ال 75 كلم/س يرتفع معها موج البحر لحدود 3 أمتار، كما يتشكل الضباب على المرتفعات و تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000متر وما دون في المناطق الداخلية. السبت:غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر مع تشكل للسيول وانجرافات في التربة، ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر نهارا وتتدنى ليلا لتلامس ال 1100 متر، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 الى 16درجة ، فوق الجبال من 2 الى 10 درجات، في الداخل من 3 الى 12 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا تتراوح سرعتها بين 25 و 50 كلم/ساعة.

الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا خلال فترة غزارة الأمطار والضباب على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%.

حال البحر: مائج . حرارة سطح الماء: 17 درجة.

الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 6,25 ساعة غروب الشمس:17,20 .