اجتماعات “سيدر” بدأت في السراي الحكومي

ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً تشاورياً للصناديق والمؤسسات المالية العربية، الاوروبية والدولية التي شاركت في مؤتمر سيدر.

وكانت المعلومات قد تحدثت عن ان هذا الاجتماع هو بمثابة انطلاقة للبدء في تنفيذ مقررات “سيدر” لجهة استكشاف استعدادات المانحين لتحديد المشاريع التي يمكنها أن تتبنى تمويلها، والتي طرحتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر باريس في نيسان السنة الماضية.



ولعل أبرز المشاريع هي خطة الكهرباء التي تنتظر إتمام المناقصات لإقامة معامل الإنتاج، وتأهيل شبكات النقل ومحطات التوزيع، وبات من المهم وضع الملف على نار حامية للإسراع في المعالجة، لا سيما وان عرض الصندوق الكويتي للتنمية ما زال قائماً، وكذلك شركة “سيميز” الالمانية، لكن يبقى إنجاز التوافق على الملفات الاقتصادية التي توجد حولها وجهات نظر مختلفة خاصة حول السياسة الضريبية والخصخصة وكيفية تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واضافة الى ملف الكهرباء، يحضر في الاجتماع وبقوة ملف النازحين السوريين.

يشار الى ان الاجتماع يحضره ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر “سيدر”، وأبرزهم: البنك الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، والبنك الإسلامي، والبنك الوطني القطري، والبنك الأوروبي للاستثمار.