بشرى سارة للبنانيين.. التغذية الكهربائية تعود تدريجيا الى طبيعتها

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه، وبعد توقيع الاعتمادات المستندية العائدة لبواخر الفيول أويل يوم الجمعة الفائت، والتي بدأت بتفريغ حمولتها عصر أمس الاحد، سيصار الى رفع الإنتاج من معملي الذوق والجية إضافة الى معملي المحركات العكسية والباخرتين المنتجتين للطاقة تدريجيا بدءا من مساء اليوم الاثنين الواقع فيه 18/2/2019. وبعد توقيع الاعتمادات الخاصة بمادة الغاز اويل لزوم معملي دير عمار والزهراني، سيصار الى رفع إنتاج هذين المعملين تدريجيا بدءا من يوم الأربعاء المقبل الواقع فيه 20/2/2019.



وبالتالي من المتوقع أن تعود التغذية الكهربائية الى طبيعتها في جميع المناطق اللبنانية بدءا من مساء الخميس المقبل الواقع فيه 21/2/2019.

وفي هذا السياق، توضح مؤسسة كهرباء لبنان أنها أرسلت الكتب الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية لبواخر الفيول اويل والغاز اويل بتاريخ 23/1/2019 أي قبل وصول هذه البواخر الى لبنان، وذلك وفق الآلية المتفق عليها من قبل الوزارات المعنية منذ ما يزيد عن العشر سنوات