مدينة تحت الأرض في بيروت.. هذا ما تخطط له البلدية!

تحت عنوان ” 1846موقفاً في قلب بيروت” كتبت صحيفة “الأخبار”: “تنوي بلدية بيروت تشييد مواقف السيارات في المواقع الآتية:
- شارع المقدسي في منطقة الحمرا فوق أرض تستعمل حالياً موقفاً للسيارات (العقار 495 رأس بيروت، مساحة العقار الإجمالية 1867 متراً مربعاً). وفق المخطط، يستوعب المبنى 476 سيارة موزعة على 6 طوابق تحت الأرض (252 سيارة) و7 فوق الأرض (224 سيارة، 1443 متراً مربعاً للطابق)، إضافة إلى 905 أمتار لمحلات تجارية ومساحات خضراء على السطح.
- كورنيش المزرعة بعد جامع عبد الناصر (العقار 535 – 605 المزرعة، المساحة الإجمالية للعقار 2112 متراً). يستوعب المبنى 406 سيارات موزعة على 5 طوابق سفلية (150 سيارة) و8 طوابق علوية (206 سيارات، 1185 متراً مربعاً للطابق)، مع 358 متراً للمحلات التجارية.
- الأشرفية، طلعة أوتيل ألكسندر قرب ساحة ساسين (العقار 1502)، يستوعب 282 سيارة موزّعة على 6 طوابق سفلية (192 سيارة) و3 طوابق علوية (90 سيارة، 1190 متراً للطابق) بينها طابق للـ«شوبينغ» و970 متراً للمحلات التجارية.
- تحت حديقة الرملة البيضاء تنوي البلدية تشييد طابقين للمواقف يستوعبان 176 سيارة، مع تحسين الحديقة وهو “جزء من مشروع كبير للرملة البيضاء” بحسب رئيس البلدية جمال عيتاني.
- حديقة المفتي الشهيد حسن خالد (العقار 202 المصيطبة) عبر إنشاء 4 طوابق تحت الحديقة (تستوعب 440 موقفاً) مع 69 موقفاً فوق الأرض”.