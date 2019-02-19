آذار أبو 7 ثلجات كبار: طقس متقلب هذا الأسبوع لكن “الايسلاندي” عائد.. فاستعدوا

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان الطقس المتقلّب يستمرّ فوق لبنان وفلسطين وسوريا طيلة هذا الأسبوع على الرغم من سيطرة المرتفع الشبه مداري على شبه الجزيرة العربية والحوض الشرقي للبحر المتوسط 1022hpa، لكن المرتفع الآزوري الذي يطال وسط اوروبا من جهة وسط اوروبا 1023hpa والسيبيري فوق البحر الأسود وبلغاريا 1026hpa من جهة اخرى، تتدفّق الرياح الرطبة من شمال غرب تركيا نحو قبرص ومصر ولبنان والأردن اي من مناطق الضغط المرتفع نحو مناطق الضغط الأقل انخفاضاً، وتشكل حالات عدم استقرار ينتج عنها تساقط لأمطار محلية وثلوج متفرقة عابرة على الجبال.



من جهة أخرى، تدنّت قيم “المنخفض الإيسلاندي” وسجلت رقماً قياسياً لهذا الموسم وصلت صباح يوم الأربعاء الى 951hpa وسيبدأ بالانحراف نحو الدول الاسكاندينافية ليستقرّ فوق موسكو ويمدد قيمه المتدنية نحو الشرق الأوسط، ويبدأ باستقطاب المنخفضات الجوية والرياح الباردة من الشمال السكاندينافي والقطب الشمالي نحو البحر المتوسط في حين ستنقطع الأمطار عن غرب اوروبا بسبب الضغط المرتفع للآزوري الذي سيصل الى 1045hpa بين السبت والإثنين.

اذاً، حيث يستقر “المنخفض الإيسلاندي”، هناك تحلّ خيرات المحيط الأطلسي والكُتل القطبية (منخفضات وثلوج)، وهذا ما اراده شباط في اخر ايامه وآذار في اسبوعه الأوّل، ان يستمر الشتاء بطقسه المثلج والبارد والعاصف على عكس شتاء 2017-2018 الذي شهد جفافا في شهر كانون الأول، اذ شهد منخفضين جوّيّين فقط الأوّل بتاريخ 5 الى 7 منه والثاني بتاريخ 24 و25 منه، وآذار الذي شهد منخفضاً واحداً، كان بتاريخ 27 منه، ويعود السبب الى المرتفع السيبيري الذي استقرّ فوق شرق اوروبا وغرب روسيا، والمرتفع الآزوري فوق غرب اوروبا وافريقيا بينما بقي المنخفض اليسلاندي فوق كندا واميركا ولندن.

طقس لبنان ليوم الأربعاء: مشمس جزئياً يتحوّل الى غائم مع احتمال تساقط امطار ساحلية خلال ساعات بعد الظهر واستقرار بدرجات الحرارة

الحرارة على الساحل: 19/12

في البقاع: 13/3

الجبال 1200 متر: 9/2

الضغط الجوّي: 1022hpa

الرطوبة: 75%

الرياح: غربية سرعتها بين 10 و 20 كلم في الساعة.