بعد انهيار حائط شكا.. خبر سار من فنيانوس!

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس أن “طريق شكا أصبحت سالكة في جزء كبير منها والمعالجة النهائية ستتم عند توقف الأمطار”، مؤكدا انه “أصبح لدينا تصور للحل بعد الدراسة المجانية التي قدمتها الجامعة اللبنانية”.

وأوضح فنيانوس، في مؤتمر صحافي، أن “الطريق فتحت كلها اليوم، ما عدا محاذاة الحائط، واصبحت سالكة”، موضحا ان “العمل بحاجة لشهرين او ثلاثة اشهر اضافية لان المياه مخزنة في الجبل”.

وكشف أن “رئيس الحكومة سعد الحريري قال انه سيحول الاموال من الهيئة العليا للاغاثة الى وزارة الاشغال لاصلاح طريق شكا، ونشكره ولكننا لم نعد بحاجة لهذه الاموال”.

وقال: “بذلنا جهدا للتوصل الى حل منذ بدء اقفال طريق شكا باتجاه بيروت بسبب انهيار الحائط”، موضحا انه “لم يكن هناك اعتمادات متوفرة في وزارة الاشغال، وبحثنا عن وسيلة لازالة التراكمات بأقل كلفة ممكنة”.

وأشار الى ان “كل الخبراء أجمعوا على أن التربة عند تشبعها بالمياه تنزلق، ولم يكن بالإمكان إزالة كل الكميات من الأرض بانتظار جفاف التربة”.

وتابع: “بالرغم من كمية المتساقطات الكبيرة هذا العام، لم نشهد أي مشاكل جدية في الطرقات الا في حي السلم والضبيه”.