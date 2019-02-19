بعد نشرهما “كاريكاتورًا” لخامنئي.. الإدعاء على قطيش وصادق!

تقدم الناشط فادي حدرج بواسطة وكيله القانوني بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في النبطية ضد الإعلاميين نديم قطيش وديما صادق وآخرين بجرائم المواد 288 و317 و474 و770 عقوبات، وسجلت الشكوى تحت الرقم 689/2019 بتاريخ 19/2/2019، وأحيلت الى مفرزة النبطية للتحقيق.

وتأتي هذه الشكوى على خلفية قيام المدعى عليهم بنشر كاريكاتور مسيء للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خامنئي



وكان الكاريكاتور الذي يتناول خامنئي ويظهره غاضبًا، قد أُزيل من صفحات مجلة “كورييه انترناسيونال” الفرنسية، بعد دخولها لبنان قبل أيام.