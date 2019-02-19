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تفاصيل جديدة عن إشكال حفل الخطوبة في البقاع.. العروس ستترك زواجها! (فيديو)

المصدر: الجديد 0

أوضح صاحب منتزه “Amigo” للأفراح في البقاع والذي وقع فيه الإشكال الكبير خلال حفلة خطوبة بين عدد من المعازيم تخلّله تضارب بالكراسي والطاولات، أنّ سبب الإشكال هو الاختلاف على الدبكة على “الحاشية” أي على رأس الدبكة.

من جهتها، أكّدت العروس في اتصال مع برنامج “طوني خليفة” عبر قناة “الجديد” أنّها كانت تتواجد في المرحاض أثناء الإشكال، وقالت: “حظي حلو إنّي ما شفت هيدي الشوفة وغبت عن الوعي وأخذوني عالمستشفى.. وأكيد رح اترك زواجي”.

إلا أنّ شخصاً آخر من الأهالي أكّد أنّ السبب الحقيقي ليس الخلاف على “الدبكة” إنّما بسبب أنّ العريس سيتزوّج للمرة الثانية، وقد حضر إلى الخطبة عددٌ من أفراد عائلة الزّوجة الأولى وافتعلوا الإشكال.

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