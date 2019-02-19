توقيع ندى بستاني يجتاح مواقع التواصل.. غير قابل للتزوير (صورة)!

اجتاحت صورة التعميم الذي أصدرته وزيرة الطاقة ندى البستاني وطلبت بموجبه من كل الادارات والمؤسسات العامة والهيئات التابعة للوزارة التشدد في مراقبة الدوام وساعات ضبطه، وذلك من دون استثناءات لجميع الموظفين والعاملين، مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يعود السبب في تفاعل الناشطين مع الصورة إلى ما ورد في التعميم بل إلى توقيع الوزيرة “المعقّد”.



وفي تعليقاتهم، تحدّث الناشطون عن صعوبة تزوير توقيع بستاني.

يُشار إلى أنّ بستاني طلبت في التعميم الالتزام بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء ومن المدراء والرؤساء مراقبة مضمون هذا التعميم واعتباره بمثابة انذار نهائي تحت طائلة المسؤولية.

وطلبت بستاني أيضاً رفع تقارير شهرية عن موضوع ضبط الدوام والاجراءات المتخذة بحق كل مخالف على أن يتم ايداع الوزارة في الاسبوع الاول من انقضاء الشهر كحد أقصى.