شكوى عبر “فيسبوك” تكشف عن شبكة دعارة في المعاملتين..!

قام أحد الأشخاص بتقديم شكوى عبر حساب قوى الأمن الداخلي على”فيسبوك” من خلال رسالة تشير الى أن المدعو م. ح. (مقيم في محلّة حارة صخر) يدير شبكة دعارة، مشيراً الى أن “الاجتماع بأعضائها ينعقد في أحد مطاعم المعاملتين”.

وبحسب بيان للمديرية، إنه وبتاريخ 23/1/2019، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكن عناصر مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، من تحديد كامل هوية المشتبه به، ومكان إقامته بشكل دقيق، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تمّ توقيفه بعد مداهمة منزله، ويدعى:

_ م. ح. (مواليد عام 1976، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تسهيل أعمال الدعارة لعدد من الفتيات اللواتي تعرّف عليهن من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية، ويُقِمن مع المدعو: _ ع. ح. (مواليد عام 1985، سوري)، الذي يقوم بإيصالهن إلى الفنادق أو أماكن وجود الزبائن.

بتاريخ 26/1/2019، وبناء على إشارة القضاء، جرى مداهمة مكان إقامة ع. ح. المذكور وتوقيفه في أحد فنادق طبرجا بجرم تسهيل أعمال الدعارة، وتوقيف ثلاث فتيات بجرم ممارسة الدعارة، وهن كل من:

_ آ. ح. (مواليد عام 1998، سورية)

_ م. ر. (مواليد عام 1987، سورية)

_ ك. ر. (مواليد عام 1993، سورية)

وتبيّن أنهم جميعاً من أصحاب السوابق، ومقيمون في لبنان بطريقة غير مشروعة.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم وبتسهيل وممارسة أعمال الدعارة، بالإشتراك مع عشرة أشخاص آخرين – من الجنسيتين اللبنانية والسورية – جرى تعميم بلاغات بحث وتحرٍ بحقهم، والعمل جارٍ لتوقيفهم”.