على الرغم من الامطار المتفرقة… استمتعوا بالجو في اليومين المقبلين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الجو غدا غائما جزئيا الى غائم من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وأمطار متفرقة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.



ويستمر الجو يوم الخميس حيث يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة كما تتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1300 متر وما فوق مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر وما فوق خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

وتتراوح الحرارة على الساحل من 8 الى 19 درجة، فوق الجبال من 3 الى 12 درجة، في الارز من -6 الى 6 درجات، في الداخل من 2 الى 13 درجة.